Россия подарила Киргизии 30 миллионов долларов

Правительство России решило предоставить Киргизии 30 миллионов долларов в качестве безвозмездной финансовой помощи. Средства пойдут из госбюджета России. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Совсем недавно, в марте, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии 30 миллионов долларов безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета», — рассказал Ушаков.

Помимо прямой финансовой помощи, российские компании в ближайшие годы вложат в экономику республики около 1,6 миллиарда долларов. Главный контракт на сумму в 1,2 миллиарда долларов заключен между Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования Киргизии и российской госкомпанией «Росгеология». Соглашение предполагает развитие минерально-сырьевой базы республики, часть средств будет потрачена на решение проблем с водоснабжением.