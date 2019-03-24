В Египте археологи обнаружили 3000-летний порт, куда доставляли камни для строительства храмов и обелисков, передает AP.

Министерство древностей сообщило, что порт расположен недалеко от археологических раскопок Гебель-эль-Силсила в верхнем Египте, вблизи города Асуан. Порт датируется 18-й династией, которая правила с 1543 по 1292 г. до н.э.

Археолог Абдель Монейм Саид сообщил, что камни, добытые в Гебель-эль-Силсила, использовались при строительстве древнеегипетских храмов в Карнаке и Ком Омбо.