В бакинской школе ученики избили педагога
В Хатаинском районе Баку в средней школе №17 группа учеников избила преподавателя, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, избитому учителю английского языка 21 год. Получившему различные травмы педагогу оказали помощь врачи скорой помощи, вызванной в школу. Для определения степени полученных учителем травм была назначена экспертиза. По факту начата проверка.
Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров подтвердил факт избиения педагога и вызова в школу бригады скорой помощи. Состояние избитого учителя удовлетворительное.
Мотивы инцидента неизвестны.