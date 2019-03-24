В бакинской школе ученики избили педагога

Отдел информации

В Хатаинском районе Баку в средней школе №17 группа учеников избила преподавателя, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, избитому учителю английского языка 21 год. Получившему различные травмы педагогу оказали помощь врачи скорой помощи, вызванной в школу. Для определения степени полученных учителем травм была назначена экспертиза. По факту начата проверка.

Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров подтвердил факт избиения педагога и вызова в школу бригады скорой помощи. Состояние избитого учителя удовлетворительное.

Мотивы инцидента неизвестны.

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