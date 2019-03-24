Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell присоединилась к народным гуляниям посвящённым празднованию Новруз байрамы. Так, компания стала спонсором фестиваля «Bahar Qalası», организованного Администрацией Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер».

На фестивале «Bahar Qalası», прошедшем с 20 по 26 марта, местные мастера и ремесленники имели возможность продемонстрировать предметы декоративно-прикладного искусства, изделия и сувениры ручной работы. Также, каждый день фестиваля сопровождался концертной программой, во время которой зрителям были представлены национальные танцы и песни, исполняемые Азербайджанскими коллективами и представителями других народов. Гости фестиваля также имели возможность послушать популярные песни звезд Азербайджанской эстрады, а 23 марта, в качестве особого гостя, на фестивале выступила молодая звезда из Турции Алейна Тилки.

Компания Bakcell, известная своей близостью к народу Азербайджана, в очередной раз продемонстрировала тесную связь с национальными ценностями и культурным наследием страны, выступив в роли спонсора фестиваля «Bahar Qalası». На стенде Bakcell, установленном в Ичери Шехер гостей фестиваля и особенно детей ждали интересные сюрпризы, много развлечений и подарков. Также, гости стенда могли получить информацию о продуктах и услугах Bakcell и мобильные номера в подарок.

Отметим что фестиваль «Bahar Qalası» в Ичери Шехер посетили тысячи жителей и гостей республики.