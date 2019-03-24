Трамп захотел очистить Венесуэлу от российских военных

Российские военные должны покинуть территорию Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с Фабианой Розалес — женой венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо, передает Reuters.

«Россия должна оттуда убраться», — заявил глава государства журналистам. На вопрос, каким образом таких действий можно добиться, Трамп сказал: «Посмотрим. Все варианты возможны».

Вице-президент США Майк Пенс при этом призвал Москву прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и перейти на сторону Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства. России ради восстановления свободы венесуэльцев стоит присоединиться к другим странам по всему миру, добавил он.

В то же время Пенс указал, что Вашингтон рассматривает прибытие российских военных самолетов в Боливарианскую Республику как нежелательную провокацию.