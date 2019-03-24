Абызова арестовали на два месяца

Басманный районный суд столицы арестовал бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова на два месяца по обвинению в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества. Об этом передает «Интерфакс».

Согласно постановлению суда, экс-министр заключен под стражу на срок до 25 мая 2019 года.

Таким образом, суд отказал защите Абызова в удовлетворении ходатайства об избрании ему в качестве меры пресечения домашнего ареста или залога в 1 миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что ряд влиятельных политиков и известных артистов поручились за задержанного бывшего министра. В частности, его адвокат предоставил суду личные поручительства бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-главы администрации президента Александра Волошина, бывшего пресс-секретаря главы правительства Натальи Тимаковой, а также народных артисток России Ксении Рапопорт и Чулпан Хаматовой.