Мигранты из Азербайджана попались на ограблении ювелирного магазина

Полиция Украины задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе Киевской области. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов, пишут украинские СМИ.

"Ими оказались четверо граждан Азербайджанской Республики в возрасте от 37 до 41 года, которые находятся на территории государства незаконно. Полицейские провели девять неотложных обысков по местам временного проживания иностранных граждан на территории столицы, Киевской и Черниговской областей, где обнаружили и изъяли соответствующие вещественные доказательства и орудия совершения преступления", – сообщили в полиции.

Также правоохранители нашли авто Honda Civic и Ford Mondeo, на которых, по версии следствия, передвигались подозреваемые.

"По месту временного проживания иностранцев сотрудники полиции также задержали еще трех их соотечественников, которые на протяжении года на территории Украины находятся без разрешения на временное проживание. Сейчас решается вопрос о выдворении их за пределы государства с запретом на въезд", – добавили в полиции.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.