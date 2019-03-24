Совбез ООН осудил решение США по Голанам
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что признание суверенитета Израиля над Голанами провоцирует эскалацию конфликта в регионе.
В Совбезе проходит срочное заседание, посвященное решению США по Голанским высотам, которые Сирия считает своей «оккупированной» территорией.
По ее словам, ООН продолжит свои действия с учетом полного уважения сирийской территориальной целостности и суверенитета.
«Мы должны избегать недопонимания и действий, провоцирующих эскалацию. В связи с этим генсек обратил внимание на развитие событий, касающихся оккупированных сирийских Голан», заявила Ди Карло.
Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делатр заявил, что постпредство Сирии обратилось с запросом на проведение внеочередного заседания.