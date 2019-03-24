Сотрудники СГБ во главе с начальником СГБ генерал-полковником Мадатом Гулиевым возложили цветы к могилам героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Сотрудники СГБ также посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения и возложили цветы.

Отметим, что 28 марта в Азербайджане традиционно отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов безопасности. Первый орган национальной безопасности Азербайджана был создан 28 марта 1919 года.