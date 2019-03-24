Мадат Гулиев и чекисты пошли к шехидам фото

Отдел информации

Сотрудники Службы Государственной Безопасности посетили сегодня Аллею шехидов.

Сотрудники СГБ во главе с начальником СГБ генерал-полковником Мадатом Гулиевым возложили цветы к могилам героев, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Сотрудники СГБ также посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой  на Аллее почетного захоронения и возложили цветы.

Отметим, что 28 марта в Азербайджане традиционно отмечается как профессиональный праздник сотрудников органов безопасности. Первый орган национальной безопасности Азербайджана был создан 28 марта 1919 года.

2235 просмотров