ЕС полностью отказывается от пластиковой посуды

На голосовании в Европарламенте приняли законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды, которая наносит вред экологии и живой природе.

Как сообщает пресс-служба ЕП, закон о запрете пластиковых тарелок, столовых приборов и других изделий вступит в силу в 2021 году.

На пленарной сессии законопроект поддержали большинство депутатов — 560 человек, против выступили лишь 35.

«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в заявлении.

Закон подразумевает запрет на продажу, а также налагает ряд ограничений на использование пластиковых изделий. Теперь документ должен одобрить Совет ЕС.