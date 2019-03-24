Трамп вызвал на ковер главу Google
Американский лидер Дональд Трамп встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, чтобы обсудить, что корпорация может сделать для США. Об этом президент написал в Инстаграме.
До этого Трамп обвинил Google в помощи военным Китая, заявив, что «Google помогает Китаю и их военным, но не США».
«Только что встретился с Сундаром Пичаи, у которого, очевидно, дела идут неплохо», — отметил Трамп.
По словам лидера США, они обсуждали политическую справедливость и то, что гендиректор корпорации может сделать для США.
Также Трамп рассказал, что Пичаи заявил о «приверженности» американской стороне, а не китайской.