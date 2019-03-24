Парламент Шотландии выступил за отказ от Brexit

Парламент Шотландии проголосовал за отмену выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным вещательной корпорации, парламентарии проголосовали за отказ от Brexit, если единственной альтернативой станет выход из ЕС без сделки.

Как отмечается, голосование носило по большей части символический характер.

При этом решение парламента влияет на правительство Британии, которое пытается заручиться поддержкой перед новым голосованием по сделке с ЕС.