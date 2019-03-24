Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время слушаний в сенате в ответ на вопрос о его мнении относительно «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Помпео заявил, что вмешательство со стороны РФ происходило «и в 2012, и в 2008, и 2004 году», но никаких доказательств этого утверждения не упомянул.

Напомним, в прошедшее воскресенье Минюст США опубликовал информацию об основных выводах расследования спецпрокурора Мюллера. Спецпрокурор пришел к мнению, что вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году доказано. В частности, упоминаются факты намеренных попыток «посеять разногласия в обществе» с помощью соцсетей и получение и распространение конфиденциальной информации «российскими хакерами». При этом, согласно выводам Мюллера, президент США Дональд Трамп и его команда не состояли в сговоре с российскими властями.