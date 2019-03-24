Азербайджанцы провели акцию протеста в Грузии

В Грузии в селе Гараджалар, расположенном в районе Телави, местные жители азербайджанцы провели акцию протеста. Как сообщает Report, жители протестовали против продажи пастбищных земель частным лицам.

Протестующие сообщили, что их единственным источником дохода является домашний скот, и альтернативных полей для пастбищ нет. По их словам, до президентских выборов сообщалось, что 16 гектаров пастбищных земель в Грузии будут переданы деревне Гараджалар, но позже эти участки были проданы частным лицам.

Несколько дней назад произошел конфликт между владельцем одной из пастбищных зон и жителями. По факту ведется расследование.

Заместитель губернатора Кахетинского района Иракли Шиошвили встретился с жителями. Он пообещал жителям урегулировать вопрос мирным путем после ознакомления с ситуацией.

Акция протеста продолжалась до вечерних часов. Участники сказали, что, если проблема не будет решена, они продолжат протесты.