22-23 марта в Бурсе (Турция) при организации журналов Capital и Economist состоялось VIII заседание экономического саммита Uludağ, в рамках которого прошел глобальный стартап-конкурс Stars of Region.

Саммит Uludag проводится с 2012 года и является одним из наиболее важных мероприятий в сфере бизнеса и экономики Турции. В ежегодном мероприятии принимают участие представители государственных структур, частного сектора и инвесторы из Турции и разных стран мира.

По условиям глобального стартап-конкурса Stars of Region прошедшие в финальный этап (первая десятка) стартапы получают возможность представить инвесторам свою продукцию и решения, а вошедшие в первую тройку – получить инвестиции.

Для обеспечения участия в этом конкурсе стартапов, осуществляющих деятельность в Азербайджане, Министерством транспорта, связи и высоких технологий была проведена соответствующая работа. Было зарегистрировано более 30 стартап-проектов для участия в конкурсе.