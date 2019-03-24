При крушении вертолета в Казахстане погибли военные видео
При падении вертолета в Казахстане во время учений погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту, сообщает сайт Минобороны страны.
Вертолет ВВС Казахстана разбился накануне. Он отправился из Актау в Шымкент в составе группы из четырех машин. После инцидента два вертолета из четырех совершили посадку в Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения, сообщал TengriNews.kz.
Представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отмечал, что летательный аппарат разбился «при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорел».
По данным телеканала «Хабар 24», перелет проходил в рамках комплексных учений спецподразделений «Алтын жебе» в темное время суток и в сложных метеорологических условиях.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал начать расследование инцидента.
Министр обороны Нурлан Ермекбаев сообщил, что специальная комиссия уже сформирована и направлена к месту падения машины.
По словам заместителя генпрокурора Казахстана Андрея Лукина, после инцидента было открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов», передает TengriNews.kz.