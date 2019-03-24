При падении вертолета в Казахстане во время учений погибли все 13 военнослужащих, находившихся на борту, сообщает сайт Минобороны страны.

Вертолет ВВС Казахстана разбился накануне. Он отправился из Актау в Шымкент в составе группы из четырех машин. После инцидента два вертолета из четырех совершили посадку в Кызылорде, а один вертолет вернулся к месту крушения, сообщал TengriNews.kz.



Представитель комитета по ЧС МВД страны Нурсултан Нурахметов отмечал, что летательный аппарат разбился «при неизвестных обстоятельствах и полностью сгорел».