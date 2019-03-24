Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот. Об этом говорится на сайте организации, передает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что Голаны всегда принадлежали и будут принадлежать Сирии. По словам постпреда, действия Вашингтона — «попытка манипулировать историей, географией и самой совестью человечества».

Джаафари также заявил, что оккупация Израилем Голан — это реальная угроза международному миру и безопасности. Дамаск, отметил он, оставляет за собой право решить вопрос силовыми методами.

США объявили о признании территории израильской 25 марта. Против решения Вашингтона высказались Сирия, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Польша, Китай и Россия. В российском МИД подчеркнули, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года. В Дамаске пообещали вернуть Голанские высоты под свой контроль любыми возможными способами.