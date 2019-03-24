Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

Палата общин Великобритании отклонила все восемь вариантов действий по выходу страны из Евросоюза, предложенных парламентариями, сообщает BBC News.

Согласно информации, ни один из вариантов не получил большинства голосов. Так, парламентарии отвергли предложение выносить на референдум любое соглашение с ЕС по Brexit. Также они отклонили вариант создания таможенного союза с ЕС после начала Brexit.

Как заявил министр по выходу Великобритании из ЕС Стивен Баркли, голосование укрепило мнение правительства, что план, предложенный премьер-министром Терезой Мэй, является единственно возможным.

Накануне Тереза Мэй сообщила, что уйдет в отставку, если парламент одобрит ее план по выходу из ЕС. Предполагается, что вариант правительства могут вынести на новое голосование 29 марта. Если его не поддержат, то 1 апреля депутаты продолжат искать приемлемые варианты Brexit.