Как рассказал агентству представитель ополчения, атаке подверглись гражданский аэропорт, расположенное рядом поселение Джибрин, а также промышленная зона Шейх-Наджар.

В результате обстрела разрушены здания, в городе пропал свет.

Израильские военные пока не подтвердили свою причастность к авианалету.

В Сети появились кадры, на которых запечатлены последствия авиаудара по Алеппо, который, как утверждает сирийское телевидение, нанесли ВВС Израиля.

На видео можно видеть горящие здания, слышны разрывы снарядов.

Армия обороны Израиля не раз наносила удары по объектам в Сирии. Власти страны объясняют это необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в САР.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, удары израильских ВВС нелегитимны и необоснованны.