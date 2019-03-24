Спасенные мигранты захватили в Средиземном море турецкое судно

В Средиземном море спасенные мигранты захватили торговое судно El Hiblu 1, пришедшее им на помощь из Турции, и отправились на нем к берегам Мальты, пишет Malta Today.

Экипаж поднял на свой корабль 108 нелегалов, приняв решение вернуть их в Ливию. Однако спасенным это не понравилось, они захватили судно, передает "Россия 24".

Представители мальтийского государства уже заявили, что не пустят к себе мигрантов.

Не собирается пускать их и Италия. Глава МВД страны Маттео Сальвини, слова которого приводит агентство ANSA, подчеркнул, что речь идет не о мигрантах, потерпевших кораблекрушение, а о настоящих пиратах

Сальвини призвал пиратов-мигрантов не приближаться к итальянскому острову, пообещав, что они смогут разглядетьего разве что через телескоп.