Глава PASHA Bank в интервью haqqin.az: «Можно открыть счет в PASHA Bank за пять минут»

- Уважаемый Талех муаллим, расскажите, пожалуйста, нашим читателям, что подразумевается под понятием "цифровая трансформация" и какие изменения последуют на рынке после полного перехода на альтернативные каналы обслуживания.

- Использование современных цифровых технологий открывает огромные возможности для развития финансового рынка. С точки зрения банковских услуг и сервисов цифровая трансформация предполагает в первую очередь увеличение скорости обслуживания и экономию времени клиентов. Таким образом оперативность и доступность цифровых услуг выводят отношения между ними и участниками банковского рынка на новый этап развития, где непосредственное присутствие клиента в точке обслуживания перестает быть необходимостью. В данном контексте местные банки должны держать руку на пульсе и быть готовыми меняться вместе с рынком. В обозримом будущем все банковские сервисы и услуги, предоставляемые в нашей стране, будут оцифровываться, и PASHA Bank уже сейчас идет в авангарде этой тенденции.

- Впервые в Азербайджане PASHA Bank предоставил своим клиентам – частным предпринимателям возможность открыть счет онлайн. Насколько сократилось при этом время обслуживания клиентов банка?

- Запуск данной услуги был продиктован существующей на рынке необходимостью. Если раньше клиенту надо было тратить определенное время на дорогу, подписание документов и прочие необходимые процедуры в филиале банка, что в общей сложности могло занять до 2-3 дней, то сейчас открытие счета онлайн занимает в PASHA Bank в среднем 5 минут. Для окончательного оформления документов юридически все еще сохраняется необходимость один раз посетить филиал самим клиентом лично, но мы надеемся, что в скором времени этот процесс также будет упрощен.

- Внедрение каких новых цифровых решений ожидается в этом году?

- В первом полугодии мы планируем предоставить услугу открытия счета онлайн для клиентов – юридических лиц. Также в этом году PASHA Bank предоставит к услугам клиентов новый Интернет-банк, ряд кредитных продуктов на электронной платформе, в том числе е-факторинг. Подытоживая, отмечу, что в 2019 году основной акцент нами будет сделан на цифровизации банковских услуг, которыми клиенты пользуются на ежедневной основе - так называемом daily banking.

- Учитываются ли при разработке продуктов пожелания клиентов?

- Конечно, ведь вокруг этого и строится современный цифровой банкинг. Так, новые продукты на digital-платформе разрабатываются нашей Цифровой лабораторией, специалисты которой на постоянной основе проводят отдельные встречи с фокус-группами, состоящими из наших клиентов. В рамках данных мероприятий специалисты банка презентуют первые версии продуктов и услуг, которыми клиенты будут пользоваться в будущем, учитывают все замечания, проводят доработку продуктов в соответствии с их пожеланиями. Таким образом, официальный релиз продукта осуществляется лишь после учета мнения наших клиентов.

Естественно, встретиться с каждым из них в рамках разработки конкретного продукта не представляется возможным, причиной тому - значительное число наших клиентов. Но с другой стороны, работа в рамках фокус-групп дает нам возможность учитывать мнение и отзывы большей их части. Данная практика находит положительные отклики у наших клиентов, что мы, как банк, считаем главным критерием успеха. Таким образом, в современном мире конструктивный диалог Банка с Клиентом позволяет сторонам выйти на новый уровень банковского обслуживания.

- Наверняка реализация ваших планов требует внушительных инвестиций в развитие IT и информационной безопасности банка…

- Вы правы, информационные технологии являются одной из основных сфер инвестиций PASHA Bank. Так, в 2018 году объем средств, выделенных на развитие İT-инфраструктуры, составил порядка 17 млн AZN, в сегмент информационной безопасности – порядка 1,7 млн AZN. Эти показатели намного превышают средние цифры по рынку.

- Не приведет ли полномасштабный переход на альтернативные каналы обслуживания к необходимости сократить количество филиалов вашего банка?

- Философия PASHA Bank никогда не подразумевала наличие широкой филиальной сети, большого количества банкоматов и прочего движимого и недвижимого имущества. Мы вкладываем средства в профессиональное развитие наших сотрудников, а также в построение взвешенной политики оценки и управления рисками, развитие информационных технологий, усиление информационной безопасности и другие сферы.

В обозримом будущем, наращивая объемы обслуживания клиентов по альтернативным каналам, мы приступим к активной фазе трансформации наших Бизнес-центров в формат Центров по предоставлению профессиональных консультаций. Воплощение в жизнь наших планов потребует еще больших инвестиций в навыки и знания сотрудников, работающих в наших Бизнес-центрах как в столице, так и в регионах Азербайджана, что является для нас основным приоритетом на ближайшие годы. Таким образом, то, в чем остальные участники рынка видят опасность, мы рассматриваем как перспективу развития своего бизнеса.