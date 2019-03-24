Экс-глава ОИК в интервью haqqin.az: «Турцию не принимают в Евросоюз из-за ислама»

«Проблему исламофобии, безусловно, необходимо решать. В настоящее время это тревожное явление вступило в новый этап - стало использоваться западными странами в политических целях. Исламофобия сегодня принимает все более опасные формы, и недавние террористические акты в Новой Зеландии, а до этого в Норвегии и других странах – наглядное тому свидетельство», - заявил Ихсаноглу haqqin.az .

Турецкий политолог и общественный деятель считает, что пришло время всем государствам предпринять конкретные шаги для создания атмосферы религиозной толерантности, взаимоуважения и мира.

«Распространяющаяся на Западе исламофобия – это путь, ведущий к преступлениям на почве ненависти к иноверцам и вообще ксенофобии», - убежден он.

Ихсаноглу не исключает, что столь долгое затягивание с принятием Турции в Евросоюз определенным образом связано с религиозной принадлежностью ее населения. Вместе с тем для него не подлежит сомнению, что Турция является частью Европы.

«Турция входит во все европейские институты, созданные после Второй мировой войны и, более того, была одним из основателей некоторых из них. Непростые отношения между Турцией и ЕС обусловлены, конечно, разными причинами. За последние два десятилетие развитие турецкой экономики и рост населения были негативно встречены некоторыми деятелями Европы. В первую очередь это связано с тем, что теперь в случае принятия Турция может обоснованно претендовать на те же права, какими обладают другие крупные страны – члены ЕС. И турецким, и европейским политикам нужно сейчас постараться снизить напряженность, не усугублять ситуацию. Турция и Европа обречены быть вместе. Европа без Турции просто не сможет стать сильной», - считает профессор.