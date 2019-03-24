Взрыв в кустарном цеху черной металлургии: есть погибший и раненые

22 марта в 13:00 в сталеплавильном цеху завода STP-3 Metaləritmə, расположенном в Сумгаите, произошел взрыв, говорится в заявлении прокуратуры города, передает Report.

Согласно информации, взрыв произошел из-за того, что расплавленный металл попал в радиатор холодильной установки плавильной печи. В результате происшествия ожоги различной степени тяжести получили начальник цеха Миняз Сеидалиев и рабочие Муршуд Мамедов, Вугар Джалилов и Джейхун Гарашов.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. 27 марта Миняз Сеидалиев от полученных травм скончался в клинике.

По факту взрыва городской прокуратурой Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причин взрыва и привлечению виновных к ответственности.

Отметим, что haqqin.az проводил серию расследований в связи с деятельностью многочисленных кустарных цехов черной металлургии. В каждой публикации о деятельности цехов черной металлургии подчеркивалось, что в них плавят металлолом в кустарных печах и таким образом производят стройматериалы, не отвечающие никаким технологическим нормам. Опасные выбросы кустарного производства приводят к загрязнению окружающей среды. Наряду с этим не соблюдаются никакие правила техники безопасности и нормы охраны труда, вследствие чего работающие в таких цехах и живущие в непосредственной близости люди постоянно подвергаются опасности.