Опытный банкир перешел из AccessBank в Банк Республика

На заседании было принято решение о назначении Тариэля Исмайлова новым председателем правления банка. Со 2 апреля 2019 года Тариэль Исмайлов приступит к исполнению своих новых обязанностей.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета одного из ведущих банков страны - Банка Республика.

Асаф Намазов, внесший большой вклад в развитие банка, покидает свой пост по собственному желанию и продолжит свою деятельность в другой бизнес-структуре.

Тариэль Исмайлов, имеющий большой опыт работы в банковской сфере, ранее занимал должность заместителя председателя правления ЗАО «AccessBank». Тариэль Исмайлов получил высшее образование по специальности «Правовое регулирование экономики». Женат, имеет двух детей.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.