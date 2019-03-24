Ильхам Алиев вмешался: убытки предпринимателям возместит государство

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на "Радио Азадлыг", об этом заявил глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов на встрече с группой понесших убытки предпринимателей.

По поручению президента Ильхама Алиева предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в бакинском торговом центре Diqlas, будет выплачена компенсация.

Во встрече принимают участие заместитель помощника президента по территориально-организационным вопросам – заведующего отделом Зейнала Нагдалиева Гусейн Мовсумов и другие официальные лица.

«Обращения были переданы главе государства, и по его поручению на встречу с арендаторами отправлена делегация», - отметил глава ИВ Низаминского района.

В свою очередь Гусейн Мовсумов сказал, что произошедшее в торговом центре Diqlas взято под контроль президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Как отметил Г.Мовсумов, по поручению президента государство компенсирует ущерб, нанесенный каждому предпринимателю: «Будет создана комиссия, и ущерб арендаторам будет рассчитан объективно. Государство возместит вам убытки, а владельцы этого объекта ответят государству».