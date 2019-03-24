Ильхам Алиев вмешался: убытки предпринимателям возместит государство
По поручению президента Ильхама Алиева предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в бакинском торговом центре Diqlas, будет выплачена компенсация.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на "Радио Азадлыг", об этом заявил глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов на встрече с группой понесших убытки предпринимателей.
Во встрече принимают участие заместитель помощника президента по территориально-организационным вопросам – заведующего отделом Зейнала Нагдалиева Гусейн Мовсумов и другие официальные лица.
«Обращения были переданы главе государства, и по его поручению на встречу с арендаторами отправлена делегация», - отметил глава ИВ Низаминского района.
В свою очередь Гусейн Мовсумов сказал, что произошедшее в торговом центре Diqlas взято под контроль президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Как отметил Г.Мовсумов, по поручению президента государство компенсирует ущерб, нанесенный каждому предпринимателю: «Будет создана комиссия, и ущерб арендаторам будет рассчитан объективно. Государство возместит вам убытки, а владельцы этого объекта ответят государству».
Глава ИВ Низаминского района также сообщил, что в ближайшие дни с участием членов комиссии будет проведен осмотр торгового центра.
По завершении встречи один из управляющих торговым центром заявил собравшимся перед зданием районной исполнительной власти арендаторам, что ущерб им будет возмещен. Также он сказал, что комиссия в ближайшем времени составит список пострадавших и определит причиненный им ущерб.
Отметим, что в торговом центре Diqlas было около тысячи магазинов. Ущерб, причиненный арендаторам в результате пожара, колеблется от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч манатов.
Вчера один из управляющих торговым центром по имени Араз заявил предпринимателям, что собирается встретиться с реальными владельцами ТЦ и результаты переговоров будут доведены до сведения предпринимателей.
Как оказалось, торговый центр Diqlas фактически разделен на две части. По сообщениям СМИ, одним из владельцев торгового центра является Эльдар Махмудов, бывший министр национальной безопасности.