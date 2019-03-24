Путин заговорил по-киргизски и попробовал баурсаки

Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Киргизию. При встрече в аэропорту Манас в Бишкеке президент страны Сооронбай Жээнбеков предложил своему российскому коллеге угоститься традиционным киргизским блюдом баурсаки.

После встречи в аэропорту российский президент Владимир Путин прибыл в резиденцию "Ала-Арча", сообщает ТАСС.

Перед конгресс-холлом резиденции был возведен мраморный шатер с постаментом. Когда туда прибыли главы государств, их приветствовал почетный караул нацгвардии страны.

"Салам, аскер", – обратился к ним Путин по-киргизски.

После официальной церемонии встречи стартовали российско-киргизские переговоры. В рамках визита глава российского государства посетит дом-музей Чингиза Айтматова и российско-киргизскую конференцию "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции".