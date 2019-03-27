Верховный суд освободил Ильгара Мамедова от условного наказания

Bерховный суд Азербайджана в четверг частично удовлетворил кассационную жалобу лидера партии "РЕАЛ" Ильгара Мамедова. Как сообщает Turan, в частности суд смягчил наказание по статье 221 (организация массовых беспорядков) и сократил общий срок наказания до 5 лет 6 месяцев 9 дней. Суммировав сроки наказания по всем статьям, суд сократил их до уже отбытого на сегодняшний день срока.

Таким образом, суд освободил Мамедова от дальнейшего условного наказания с испытательным сроком в 2 года, которое ему было назначено Шекинским апелляционным судом в августе прошлого года. Bерховный суд также снял с него и подписку о невыезде.

Ильгар Мамедов был арестован в феврале 2013 года в связи с беспорядками в Исмаиллы и осужден на 7 лет лишения свободы. B августе 2018 г. Шекинский апелляционный суд освободил его, заменив оставшийся срок на условное наказание с 2-летним испытательным сроком.