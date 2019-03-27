Россия вновь заинтересовалась туркменским газом

Российская энергокомпания «Газпром» может возобновить в ближайшей перспективе прерванную в 2016 году закупку туркменского газа. Об этом в интервью туркменскому каналу "Ватан" заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам переговоров в Ашхабаде с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает ТАСС.

"Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное - это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа. Я рассказал президенту Гурбангулы Бердымухамедову о достижениях нашей компании. Те технологии и тот опыт использования оборудования, техники, которые есть у "Газпрома", мы можем предложить нашим туркменским партнерам", - сказал Миллер в интервью.

Закупки газа были прекращены в 2016 году. Тогда «Газпром» обвинил «Туркменгаз» в серьезном нарушении контракта, пишет РБК. С 2008 года «Газпром» пытался пересмотреть цену на закупаемый туркменский газ. В середине 2015 года российский концерн подал иск в Стокгольмский арбитражный суд к «Туркменгазу», требуя корректировки цен по контракту.