Истребители США F-35 признали непригодными для войны

Эксперты американской неправительственной организации Project On Government Oversight (POGO) пришли к выводу, что американские истребители F-35 не подходят для ведения боевых действий. Об этом сообщает Vif.

Отмечается, что эксперты обратили внимание на то, что у F-35 недолговечная конструкция, низкая точность стрельбы, а также недостаточно высокая степень защиты от кибератак.

Ранее National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35. Как следует из материала, сказать, какой из самолетов является «лучшим», сложно, и такие термины только вводят в заблуждение.