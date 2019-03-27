Израиль закрыл воздушное пространство над Голанскими высотами для полетов на высоте более пяти тысяч футов, пишет NEWSru.co.il.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ранее сообщала, что в результате израильского авиаудара по военному аэродрому и промышленной зоне Шейх-Наджар возле Алеппо убиты не менее семи иранских военных и бойцов проиранского ополчения.

Данное решение связано с тем, что Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара по окрестностям Алеппо.

По оценке SOHR, число погибших может возрасти, так как многие бойцы проиранских сил получили тяжелые ранения в результате этих авиаударов.

В сообщении также говорится, что, помимо складов с иранским оружием, атакована и штаб-квартира иранских вооруженных сил около Алеппо.