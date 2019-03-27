Выступая на совещании, президент Ильхам Алиев отметил, что только по счастливой случайности во время пожара в торговом центре в Низаминском районе Баку не было человеческих жертв, но работающим там людям нанесен финансовый ущерб.

Под председательством президента Ильхама Алиева в четверг прошло совещание в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

Глава государства добавил, что в настоящее время принимаются меры для выяснения причин произошедшего, а также решения проблем предпринимателей, который потеряли имущество и рабочие места.

Ильхам Алиев подчеркнул, что вчера и сегодня в ИВ Низаминского района были проведены встречи с пострадавшими предпринимателями и пообещал, что им будет оказана поддержка со стороны государства. Представители Министерства экономики должны встретиться с каждым предпринимателем и выслушать их проблемы, отметил президент. Министерство финансов в оперативном порядке должно выделить предварительные финансовые средства для выделения предпринимателям компенсаций. Другие соответствующие структуры совместно с предпринимателями должны выяснить стоимость сгоревших товаров.

«Азербайджан проводит сильную социальную политику. В начале этого года был утвержден серьезный социальный пакет. В результате социальных инициатив более трех миллионов человек были охвачены этой программой. Подобная инициатива не имеет аналогов в мире», - сказал президент Ильхам Алиев, добавив, что будет создана комиссия для выяснения причин пожара, а предпринимателям оперативно будет оказана финансовая поддержка.

Затем с докладами выступили министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, генпрокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов, министр экономики Шахин Мустафаев и глава ИВ Низаминского района Ариф Гасымов.

Президент Ильхам Алиев еще раз дал поручения в связи с выяснением причин пожара. По его словам, во всех торговых центрах должны быть проведены серьезные проверки и усилены меры безопасности. Он еще раз подчеркнул, что государство всегда поддерживает предпринимателей и всем пострадавшим будет оперативно оказана финансовая помощь.