Погода на завтра: опять ветер и дожди

В пятницу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода, временами дожди, утром местами слабый туман, прогнозируется усиливающийся северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 тепла.

Атмосферное давление - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью - от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.

Национальный департамент гидрометеорологии предупреждает, что 29-30 марта в Баку и на Апшероне прогнозируются порывистый северный ветер и кратковременные дожди.