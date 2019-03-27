Глава Якутии запретил принимать на работу мигрантов

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, в соответствии с которым работающим на основе патента в этом регионе России иностранным гражданам запретили торговать, производить продукты, напитки, одежду, а также работать водителями, таксистами и машинистами, пишет «Коммерсант».

Такие меры власти Якутии приняли после антимигрантских протестов.

«Всего главой установлен запрет на 33 вида экономической деятельности», - рассказали в пресс-службе.

Запрет касается следующих областей: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, обрабатывающее производство, строительство, торговля, транспорт, гостиничный бизнес, недвижимость, наука, образование, здравоохранение, социальные услуги.

Якутские власти также установили наивысшую по России стоимость патента для мигрантов, а также напомнили о работе по снижению количества квот на работу в регионе.

Указ выпущен на фоне прошедших в Якутске протестов против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы.