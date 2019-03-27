Сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД и Агентства пищевой безопасности (АПБ) пресечена продажа 150 килограммов говядины в Имишлинском районе, которая представляла серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, говорится в сообщении МВД.

Согласно информации, непригодное для употребления мясо было обнаружено во дворе местного жителя Азада Зейналова. Его пробы были направлены в лабораторию АПБ.

Экспертиза установила, что это мясо крупного рогатого скота, абсолютно непригодное для употребления и являющееся источником серьезной опасности для здоровья человека.

А.Зейналов признался, что зарезал больных животных и собирался продать их мясо в Баку.