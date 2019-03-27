Ульвия Худиева Фото: Авт. 15:05

Действительно ли в Азербайджане есть случаи заболевания корью, ветрянкой, краснухой и не приобретают ли они характер эпидемии? Насколько опасны укусы насекомых или животных? Ответы на все эти вопросы, представляющие непосредственную угрозу для жизни и здоровья можно найти в Республиканском Центре гигиены и эпидемиологии Минздрава. Именно здесь обладают полной информацией об эпидемиологической ситуации в стране, предоставляют подробную справку, направляют в случае необходимости на анализы и лечение.

Это же медицинское учреждение осуществляет проверку источников питьевой воды, уровня загрязнения морской воды, состояния пляжей, химического состава непищевых изделий и многое другое. После всестороннего анализа центр дает экспертную оценку каждому из проверенных объектов. О многосторонней деятельности Центра гигиены и эпидемиологии, направленной на охрану здоровья населения haqqin.az рассказали заместители директора учреждения Афаг Алиева и Вагиф Абдуллаев. В прошлом году, наряду с Грузией, Украиной, Россией, Турцией и Европой, в Азербайджане было зафиксировано распространение кори. Поэтому первый вопрос об этом заболевании и масштабах его распространения на сегодняшний день. Афаг Алиева утверждает, что в целом по стране корь пошла на спад и последние дни с ее симптомами никто к врачам не обращался. А с первых дней марта этого года в стране началась иммунизация против кори и краснухи граждан от 20 до 40 лет. «Приобретены и отправлены в медицинские учреждения 160 тысяч препаратов для прививки от кори. И надо сказать, что наша предварительная просветительская работа дала результат – желающих сделать прививки стало значительно больше, чем в предыдущие годы. Только за один день иммунизацию получают или до двух тысяч человек», - отмечает доктор Алиева. Прививку могут сделать и уже переболевшие корью, обретя таким образом иммунитет к краснухе. Доктор Алиева гарантирует, что качество прививочных материалов самое высокое и пока никто из привитых не обращался с жалобами или какими- либо осложнениями. Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии оснащен самым современным оборудованием. В его лабораториях трудится высокопрофессиональный персонал. Все сотрудники центра регулярно повышают свои профессиональные знания на специальных курсах. Это связано с тем, подчеркивает Вагиф Абдуллаев, что при проведении анализов недопустима даже самая небольшая неточность или ошибка, поэтому требования к персоналу очень высокие.

В одной из лабораторий исследуются биохимические показатели печени с целью выявления гепатитов и цирроза, устанавливается наличие в организме человека герпеса, токсоплазмы, цитомегаловируса. Здесь же исследуются пробы крови, отправленные из Центра по борьбе со СПИДом кровь в случае подозрения на ВИЧ-инфекцию. Только после проверки в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии диагноз считается подтвержденным. Врач-лаборант Саадат Гасанова сообщает, что лаборатория получает образцы крови из родильных домов, женских консультаций, туберкулезных диспансеров, Научно-исследовательского института легочных заболеваний для подтверждения или отклонения подозрений на гепатит или ВИЧ-СПИД. Однако только этим работа лаборатории не ограничивается. Здесь же раз в год сдают анализы работники дошкольных учреждений и медучреждений. В прошлом году здесь были обследованы 2,7 тысячи воспитателей детских садов, и у 45 из них были диагностированы гепатит В и гепатит С. «Вероятность того, что медицинский работник может подхватить вирусную инфекцию, к сожалению, очень высока, поэтому мы и обследуем их ежегодно. В прошлом году мы проверили 30 тысяч медицинских работников», - говорит С.Гасанова. Другая лаборатория Центра состоит из трех отделений. Здесь граждане обследуются на наличие воздушно-капельных и кишечных инфекций. Сюда приходит материал для анализов на менингит из 2-й Детской клинической больницы имени А.Гараева и НИИ педиатрии. Это очень сложный анализ, отмечает врач лаборатории Санубар Салимова, пробы берутся из головного и спинного мозга пациента. Для окончательного подтверждения диагноза пробы затем отправляют в Москву.

«Правда, до сих пор ни одной ошибки в анализах нами допущено не было, но для страховки свои результаты обязательно посылаем в Москву», - говорит доктор Салимова. Оборудование данной лаборатории позволяет проводить свыше 100 анализов ежедневно. Здесь проходит проверка на возбудителей тонзиллита и дифтерии. А также, несмотря на то, что в последние годы в Азербайджане не было зафиксировано ни одного случая заражения брюшным тифом, в лаборатории кишечных инфекций в обязательном порядке делают анализы всем пациентам с высокой температурой, чтобы наверняка исключить такой диагноз. Помимо этого здесь исследуются и изучаются пробы с малоизвестными или вообще неизвестными в нашем регионе микроорганизмами, которые присылает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Результаты здешних анализов отправляются обратно в ВОЗ.

С 2013 года в Азербайджане не было зафиксировано ни одного случая заболевания малярией, и Всемирная организация здравоохранения высоко оценила осуществленную в стране вакцинацию против малярии. Тем не менее работу по выявлению и исследованию этой опасной болезни лаборатория малярии Центра гигиены и эпидемиологии не прекращает ни на день. Заведующая лабораторией Солмаз Аскерова сообщает, что в прошлом году в результате анализов у двух человек было обнаружено заражение тропической малярией. Одним из них был гражданин Азербайджана, вернувшийся из командировки в Африку, другим – африканец, приехавший в Баку на спортивные соревнования. Так как тропическая малярия не является типичной для нашего региона инфекцией, хотя оба случая и взяты под контроль, причины для эпидемии в этом не усмотрели. Рабочий режим в лаборатории достаточно трудоемкий. Часть лабораторной посуды заполнена пробами с морской и пресной водой. Этикетки указывают на места, где они взяты, - «Алтыагадж», «Хызы», «Исмаиллы» и др. При помощи специальных реагентов врач проверяет уровень загрязненности воды и наличие различных примесей. Специалисты здесь настолько опытные, что даже на глаз могут определить, к примеру, жесткость воды, что и продемонстрировал журналистам один из лаборантов. Произведенный затем анализ показал, что параметры он назвал практически точно. Как утверждает Вагиф Абдуллаев, все водоочистительные сооружения страны находятся под контролем и регулярно подвергаются проверкам центра. «Перед началом и во время пляжного сезона мы регулярно проводим анализы морской воды, а если поступают жалобы, проводим дополнительные исследования», - рассказывает замдиректора центра. Проверяются даже грунтовые воды, которые порой накапливаются в подвалах. Этим занимаются сотрудники коммунального отдела медучреждения, регулярно контролирующие состояние подвалов города и исследующие пробы воды в случае ее накопления там. В другом кабинете проверяется бактериологический состав воды. По словам врача, если обнаружится превышение нормы какого-либо показателя, то об этом немедленно сообщается в оперативный центр по данной территории, назначаются повторные исследования и оперативно принимаются меры.