Украинцам запретили посещать оккупированные территории Азербайджана

На официальном сайте Министерства иностранных дел Украины размещена информация о правилах въезда на оккупированные территории Азербайджана для граждан Украины, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, в сообщении предупредительного характера говорится, что категорически запрещены незаконные визиты в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов – Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский, Губадлинский, Зангиланский, Джабраильский и Физулинский. Посещать эти территории можно только с разрешения официальных структур Азербайджана. В противном случае граждане Украины, нарушившие закон, будут объявлены персоной нон грата и им будет запрещен въезд в Азербайджан.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство Украины предупреждает, что без разрешения азербайджанского правительства на указанных территориях физическим и юридическим лицам категорически запрещается заниматься коммерческой деятельностью.