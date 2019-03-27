Отдел информации 15:21

Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс купли/продажи 152 из 174 квартир в зданиях № 1-7 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 25 января по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство». Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, из 152 проданных квартир 37 являются однокомнатными, 82 – двухкомнатными, 32 – трехкомнатными. 34 квартиры куплены гражданами за счет собственных средств, а 118 – посредством льготного ипотечного кредита.

При регистрации в системе «Льготная квартира» лишь 6% граждан изъявили желание приобрести квартиру за счет собственных средств, однако во время процедуры купли/продажи эта цифра достигла 22%. Стоит отметить, что граждане, которые приобрели квартиру за счет собственных средств, получили дополнительные скидки со стороны MİDA. Так, однокомнатные квартиры стоили им 28 301 манат (предыдущая цена – 31 445 манатов), двухкомнатные - 42 904 маната (цена без скидки – 47 671 манат) и трехкомнатные - 59 432 маната (прежняя цена – 66 тысяч манатов). Скидками смогли воспользоваться и граждане, которые приобрели квартиры за счет льготного ипотечного кредита. Отметим, что минимальный первичный взнос для покупки квартиры составляет 10%. Но 33% покупателей внесли больший объем первичного взноса и смогли воспользоваться существенными скидками.