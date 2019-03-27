В Баку завершили продажу очередной партии льготных квартир 152 семьи получили квартиры
Госагентство жилищного строительства (MİDA) завершило процесс купли/продажи 152 из 174 квартир в зданиях № 1-7 Ясамальского жилого комплекса, продажа которых проводилась 25 января по системе «Льготная квартира» на портале «Электронное правительство».
Как сообщили haqqin.az в Госагентстве, из 152 проданных квартир 37 являются однокомнатными, 82 – двухкомнатными, 32 – трехкомнатными. 34 квартиры куплены гражданами за счет собственных средств, а 118 – посредством льготного ипотечного кредита.
При регистрации в системе «Льготная квартира» лишь 6% граждан изъявили желание приобрести квартиру за счет собственных средств, однако во время процедуры купли/продажи эта цифра достигла 22%. Стоит отметить, что граждане, которые приобрели квартиру за счет собственных средств, получили дополнительные скидки со стороны MİDA.
Так, однокомнатные квартиры стоили им 28 301 манат (предыдущая цена – 31 445 манатов), двухкомнатные - 42 904 маната (цена без скидки – 47 671 манат) и трехкомнатные - 59 432 маната (прежняя цена – 66 тысяч манатов).
Скидками смогли воспользоваться и граждане, которые приобрели квартиры за счет льготного ипотечного кредита. Отметим, что минимальный первичный взнос для покупки квартиры составляет 10%. Но 33% покупателей внесли больший объем первичного взноса и смогли воспользоваться существенными скидками.
При первичном взносе в 10% однокомнатную квартиру можно приобрести, выплачивая по 129-136 манатов в течение 360 месяцев. Покупатели, решившие внести большую сумму первичного взноса, смогли приобрести квартиры начиная от 92 манатов в месяц.
Двухкомнатную квартиру они приобрели по ценам, начинающимся со 142 манатов в месяц. При обычных условиях эта сумма составляет 205-236 манатов. Трехкомнатную же квартиру они приобрели выплачивая от 269 манатов, тогда как без скидки сумма составляла 288 манатов.
Среди покупателей квартир преобладают действующие и бывшие военные и сотрудники органов внутренних дел. В целом 58% обладателей новых квартир - молодые люди до 35 лет. В ближайшее время планируется сдать квартиры в пользование гражданам.
Количество квартир, которые граждане отказались оформлять, составило 22, из которых 7 – однокомнатные, 9 – двухкомнатные, 6 – трехкомнатные. Эти квартиры будут выставлены на продажу вместе с новыми квартирами на следующих торгах.
Причины отказов от квартир:
5 человек – из-за изменения решения по поводу количества комнат в квартире, а также этажа, на котором расположена квартира;
10 человек – доходы семьи не позволяют получить льготную ипотеку или купить квартиру за свой счет;
3 человек – из-за потери статуса «молодая семья» и невозможности получить льготную ипотеку;
2 человека – из-за превышения возраста (63 года), позволяющего получить льготную ипотеку;
2 человека – из-за семейных обстоятельств
С более подробными статистическими данными можно ознакомиться по ссылке. https://mida.gov.az/az/statistics/statistics_5/