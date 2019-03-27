Эрдоган: Турецкую лиру обвалили США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада, главным образом США, в провоцировании экономического кризиса в Турции в 2018 году. Об этом глава турецкого государства сказал на встрече с представителями сетевых СМИ в Анкаре, сообщает Anadolu.

«За августовскими манипуляциями 2018 года на валютном рынке Турции стоят попытки ряда стран Запада, главным образом США, оказать давление на Анкару», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также привлек внимание к уровню инфляции в стране: «Инфляция в Турции снижается одновременно со снижением ставок по кредитам, проблема намного шире, чем стремление снизить цены на сельхозпродукцию».

Отметим, что турецкая лира в прошлом году неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 30%. Ситуация обострилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров.