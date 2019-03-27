Через несколько дней в Украине пройдут президентские выборы, которые э ксперты уже называют самыми драматичными в истории страны. На высшую должность в государстве будут претендовать 39 кандидатов.

- Прежде всего о том, что лично вы ждете от этих выборов?

- Как мне кажется, выборы надо ассоциировать не с конкретными именами, а с осознания того, какие ответы от этой кампании предполагается получить. Если таких ответов не будет, то персоналии уже не играют никакой роли. Должна работать система, а в Украине ее, как, впрочем, во многих постсоветских странах, построить, к сожалению, еще не смогли.

Мое убеждение, что украинцы как нация должны прежде всего найти ответы на пять простых вопросов.

Первый и самый главный - как мы видим выход из войны. Второй вопрос - под каким зонтом безопасности мы видим будущее Украины. Третий - какую модель украинской самоидентичности мы ищем, учитывая тот факт, что украинская нация только строится и необходимо проводить такую политику, чтобы украинцы знали свою историю, своих героев, свои традиции, свои праздники и все другое, что делает нацию семьей. Четвертый - есть ли у кандидатов в президенты четкий экономический план по выходу страны из кризиса. И наконец, пятый - видение координат, где должна быть Украина в мире, в европейском или в более широком географическом пространстве. И по-моему, ответы на эти вопросы можно получить у Петра Порошенко.

- В бытность президентом Украины вы выступали против олигархии, а сейчас защищаете кандидатуру Порошенко, который является самым настоящим олигархом. Что поменялось в вашем сознании с тех пор?

- Это сложная тема. Проблему олигархизации невозможно решить за один день. Это можно лишь с одним условием - если президент будет в состоянии пронести нужные законы через парламент. К сожалению, у моей политической партии в Раде было всего 72 голоса и не было парламентского большинства, чтобы все намеченные мной задачи воплотить в жизнь. Все что я мог сделать основывалось на указах президента, которые никак не могут заменить законы. Но и олигархи олигархам рознь. Одни из них в большей степени национальны, для других же важны собственные амбиции и ради этого они пойдут даже на сговор с врагами. Но в любом случае Украина должна избавиться от олигархизации, и решить эту проблему можно только путем построения истинной демократической страны и осуществления евроинтеграции.

- Наверное, это не очень приятный для вас вопрос, но и тем не менее считаете ли вы себя виновником потери Украиной Крыма и Донбасса?

- Нет, конечно нет. Если говорить о Крыме, Донбассе или каком-другом регионе, то нельзя обойти слабое политическое единство украинской нации. Почему это так? Да потому, что в последние 350 лет у нас изъяли главное, что присуще любой нации - нашу идентичность. Вот вы, азербайджанцы, вижу, не потеряли свою идентичность, для вас ваша государственность, ее история, язык, герои, традиции дороги, а нам все эти 350 лет внушали, что у украинцев не может быть языка, не может быть своей истории и религии. Если 45 миллионов украинцев начнут говорить на одном языке, мыслить одними категориями, мы станем великой нацией. А если мы будем разделяться по вопросам религии, языка, героев, то будем слабее. Крым, Донбасс - наиболее русифицированные регионы, и не только они, есть и другие проблемные территории. Но утверждать, что существует какая-то политическая многоходовка, что любой президент может сплотить нацию, - фикция.

- То есть можно добиться почитания Бандеры всеми - и донецким шахтером, и луганским комбайнером?

- Для целого поколения людей всё то, о чем мы сейчас говорим, скорее всего, пустые слова. Надо понимать, для какой категории людей мы не сможем найти мотивы, которые заставят их полюбить украинское. Они как жилисвоими мнимыми ценностями, так и будут жить. Это вопрос поколений, и мы должны проводить такую политику, чтобы хоть молодое поколение украинцев могла стать более сплоченным.

- Вернемся к выборам, в чем вы видите причину феномена Зеленского?

- Мне кажется, есть несколько составляющих его популярности, хотя еще посмотрим, чем вся эта история закончится. Кто врывается в политику без багажа? Тот, кого сложно оценить, потому что он еще не работал и его не за что критиковать. А если человек в политике не первый год, то он обязательно становится объектом критики как со стороны СМИ, так и общественности.

А Зеленский, с одной стороны, в течение многих лет на глазах у народа, а с другой - у него практически нет негативного рейтинга. Однако его нынешний рейтинг вырос пока что только на неосознанной реакции молодежи. Между тем политика - это не театр, здесь все реально, и кандидату надо бы лучше ориентироваться в ней.

- Ваше отношение к другому фавориту президентской гонки - бывшей вашейсоратнице Юлии Тимошенко?

- Для Украины сегодня возможны два сценария: или мы в финале этих выборов обеспечим наше европейское будущее, или пойдем на поводу у Москвы и войдем в лоно авторитарного евразийского пространства. То есть у нас сейчас идет борьба двух идей, но будем надеяться, что мудрый украинский народ не свернет со своего европейского пути.

- Но и ведь и Тимошенко выступает за интеграцию в Европу?

- Вместе с тем в ее программе нет понятия «НАТО», и оно всегда сложно вписывалось в ее предвыборные платформы. Да, в ее программе присутствует евроатлантическая интеграция, но это еще не НАТО. Думаю, будет второй тур, и если сегодняшняя динамика сохранится, то Порошенко постепенно наберет поддержку, а Тимошенко ее потеряет. Если хотите знать мой прогноз, то считаю, что во втором туре встретятся Зеленский и Порошенко.

- Что же мешало Порошенко за эти четыре года улучшить экономику страны, решить хоть какие-то проблемы, в частности связанные с оттоком молодежи за рубеж?

- Во-первых, война, которую ведет с нами соседняя страна, во-вторых, опустошенная прежним руководством казна. Еще одной проблемой является теневая экономика, доля которой в экономике страны составляет 50%, то есть каждый второй бизнес не платит налоги в казну. А раз не выплачиваются налоги, то создается большой дефицит бюджета и покрывать его становится все сложнее. Все это, соответственно, ведет к инфляции и девальвации, и при таких условиях экономика не может развиваться. Последние два года рост экономики в Украине составляет всего 1,3%, и с такими вот показателями правительство должно что-то делать с пенсиями, дорогами, обороноспособностью, созданием новых рабочих мест и т.д. Нам необходим большой национальный диалог власть - бизнес. Так, как сейчас, действительно жить нельзя, нужно что-то делать с этими проблемами.

- Может, для их решения главе государства следует проявить более твердую волю?

- Думаю, это плохой ответ. Я не знаю европейских лидеров, которые бы стучали по столу для решения проблем либо давали спецслужбам или полиции задание - кого посадить, а кого освободить из тюрьмы. Там все решается на основании закона. Должна работать система, только в этом случае мы сможем консолидировать и бизнес, и государство для решения наших экономических проблем. Это метод прошлого, когда президент или премьер должны были стучать по столу, чтобы построить дороги, школы или больницы. Украинская нация вообще не любит авторитаризма. Мы должны иметь честного, работоспособного президента, а не такого, кто бы стучал по столу, это ностальгия по прошлому. Между тем, по нашей Конституции, президент не имеет никакого отношения к экономике, это прерогатива Рады и правительства. У нас было уже два майдана, выступавших как раз против узурпации власти.

- Видимо, разделение власти в постсоветских странах не совсем такое, как в Европе…

- Вы абсолютны правы. К сожалению, так сложилось в наших странах, что вся ответственность ложится на плечи одного человека. Хотя президент, правительство и выделяют деньги, например, на строительство дорог, они вовсе не обязаны следить за тем, как выполняется эта работа. За всем следят соответствующие органы, СМИ, общественность.

В Европе за плохую дорогу критикуют не президента, а те структуры и компании, которые взялись за их строительство. Естественно, если они дорожат своей репутацией, то будут выполнять свою работу качественно. А у нас привыкли критиковать за все проблемы президента и правительство. Именно поэтому должно быть четкое разделение власти и обязанностей, чтобы каждый добросовестно выполнял свою работу. Вместе с тем полагаю, что в таких переходных странах, как наши, президент пока должен обладать полномочиями и политическими, и экономическими, чтобы оперативно решать все проблемы. Но такое положение дел должно быть только в определенный промежуток времени, а не постоянно, потому что у глав государств и без того много обязанностей. К сожалению, по действующему законодательству Украины у президента нет таких широких полномочий, поэтому оперативно решать задачи ему не так уж легко, как это видится многим.

- Есть ли у Украины шанс вернуть Крым и Донбасс?

- Давайте подумаем, что происходит, в Крыму, Донбассе, Приднестровье, Карабахе, Абхазии, то есть в местах локальных конфликтов, которые подпитываются извне. Все эти конфликты не являются внутринациональными, их цепочка на Востоке Европы имеет геополитическое измерение. Не надо быть слишком умным, чтобы догадаться, кто стоит за всеми этими конфликтами. На самом деле это войны не за территории, а за пространства, за которые Россия цепляется двумя руками и не хочет их отпускать.

А что касается позиции Запада, то, к сожалению, это давно не Запад времен Черчилля, Коля, Миттерана. Там давно не говорят в один голос. Если бы Европа могла говорить в унисон, то все эти конфликты давно бы разрешились. Убежден, что если бы на Бухарестском саммите НАТО в 2007 году Украине и Грузии позволили стать участниками ПДЧ НАТО (План действий по членству в альянсе – ред.) , то не грузинских событий 2008 года, не Крыма и Донбасса не было бы. Хотя я предупреждал и Меркель и Саркози, что они своим отказом Украине и Грузии в предоставлении ПДЧ включат для России зеленый свет в реализации ее имперских амбиций.