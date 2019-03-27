Генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за пожара в Баку

В связи с пожаром, произошедшим в торговом центре «Диглас» на территории Низаминского района Баку, возбуждено уголовное дело и создана следственная группа, состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, МЧС, МВД и Минналогов, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

Решением генерального прокурора расследование данного дела поручено Управлению по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры.

В настоящее время ведется расследование по уголовному делу по статьям 225.2 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана. Расследуются причины пожара, определяется причиненный предпринимателям ущерб, а также проводятся неотложные и необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех виновных в преступлении.

Всех пострадавших и имеющих информацию о пожаре просят обращаться по номеру 421-10-02 в прокуратуру Низаминского района и 440-78-13 в Управление по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры.