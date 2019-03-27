BBC извинилась и выплатит Порошенко компенсацию
Британская вещательная корпорация BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко за не соответствующую действительности информацию, пишет BBC News.
Компания согласилась возместить ущерб и покрыть все судебные издержки.
Ранее Высокий суд Лондона удовлетворил иск Порошенко к BBC, признав, что публикация издания навредила репутации президента Украины.
В мае 2018 года телерадиокорпорация сообщила со ссылкой на источники, что власти Украины через посредников заплатили от 400 до 600 тысяч долларов бывшему адвокату президента США Майклу Коэну за организацию встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа. В BBC признали, что данная информация не соответствует действительности.