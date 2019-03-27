Сумгаитский технопарк о взрыве на заводе
Сумгаитский технологический парк распространил заявление в связи с инцидентом в сталеплавильном цеху, произошедшим 22 марта.
В заявлении говорится, что металл во время плавления под давлением брызнул, в результате чего пострадали находившиеся у котла четыре человека.
"Один из пострадавших из-за того, что стоял ближе всех к сплаву, получил тяжелые ожоги и 26 марта скончался в больнице. Состояние еще троих в норме, один из них уже вышел на работу", - отмечается в сообщении технопарка.
В связи с происшествием соответствующие государственные структуры проводят расследование. После его завершения будет дана точная информация о причинах взрыва.
Отметим, что в праздничные дни работники, в соответствии с Трудовым кодексом, работали по сменному графику. Каждый из работников застрахован. Помимо этого, компания покрыла все расходы пострадавших в результате происшествия, в том числе и семье погибшего сотрудника.