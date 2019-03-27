Опальный банкир отнял последнее, что было у Натика Аскерова обращение к президенту
Qafqaz İnkişaf Bankı, лицензия которого была аннулирована Центробанком Азербайджана в январе 2016 года, отобрал у жителя Баку квартиру стоимостью в 120 тысяч манатов. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратился потерпевший Натик Аскеров, который взял в этом банке кредит на 12 тысяч манатов.
Натик Аскеров вернулся в родной Баку после учебы в США. В 2011 году он принял решение заняться творчеством и подготовил соответствующий стартап. Хотя у молодого человека достаточно обеспеченные родственники, он задумал реализовать проект самостоятельно и взял в Qafqaz İnkişaf Bankı кредит в размере 12 тысяч манатов. За счет этих средств Аскеров создал освещающий историю и сегодняшний день мировой и отечественной культуры новостной портал Amor İnfo.
Под залог кредита Натик Аскеров предоставил банку свою двухкомнатную квартиру. Ему тогда и в голову не могло прийти, что из-за кредита в 12 тысяч манатов он может лишиться жилья, стоимость которого в десять раз выше. Однако это случилось, несмотря на то, что молодой человек полностью погасил свою задолженность перед банком, хоть и с небольшим опозданием. Получилось так, что, выплатив часть суммы по кредитному договору от 16 февраля 2011 года, Аскеров утратил платежеспособность и стал запаздывать с выплатами. Не желая учитывать обстоятельства кредитополучателя, банк обратился с иском на него в суд.
Однако из квитанций, представленных Натиком Аскеровым в редакцию haqqin.az, следует, что в июле 2013 года он возобновил платежи. К августу 2014 года сумма выплаченных им денег составила 15 467 манатов. Иными словами, хоть и с опозданием, он погасил перед Qafqaz İnkişaf Bankı всю взятую сумму с процентами, переплатив порядка 3 500 манатов.
Но к тому времени банк раздул сумму долга сначала до 25 тысяч манатов, а затем и вовсе до фантастических 70 тысяч. Путем нехитрых махинаций банк решил присвоить заложенную Аскеровым квартиру в 8-м микрорайоне на улице Джафара Хандана, 42 А.
Суд, как и в большинстве подобных случаев, встал на сторону банка и принял решение о продаже заложенной квартиры путем аукциона. Судьи не учли тот факт, что Натик Аскеров по сути выплатил всю сумму, взятую в качестве кредита.
На этом злоключения Натика Аскерова не закончились. Выяснилось, что при заключении кредитного договора представители банка умышленно занизили стоимость квартиры заемщика. Вместо рыночной цены в 120 тысяч манатов было указано лишь 60 тысяч. Банковские служащие убедили Аскерова, что так будет проще получить кредит. Таким образом, на момент принятия судебного решения зафиксированная в банке стоимость заложенной квартиры была практически идентична сумме, к выплате которой суд обязал должника.
Для защиты в суде себя и своего имущества Н.Аскеров заключил договор с адвокатом. Но глава банка Эльдар Исмайлов сумел склонить адвоката Габиля Джавадова на свою сторону. В результате защитник намеренно не явился в суд, направив туда на основании доверенности своего представителя. Разумеется, решение суда оказалось не в пользу Н. Аскерова.
Н.Аскеров утверждает, что когда он со своей матерью встретился с Э.Исмайловым и попросил у него отсрочить выплату долга, банкир затребовал у них взятку. «Откуда-то он узнал, что у меня есть состоятельный родственник, и предложил взять деньги на взятку у него. При этом Исмайлов открыто сказал, что за принятие решения о конфискации квартиры дал судье взятку в размере 8 000 манатов. Все это он говорил без обиняков, ничуть не таясь и ничего не опасаясь», - рассказывает пострадавший от противоправных действий банка.
Поскольку глава Qafqaz İnkişaf Bankı желаемой суммы не получил, квартиру продали с аукциона. Как уверяет Н. Аскеров, аукцион оказался постановочным, по заранее расписанному сценарию и с утвержденными действующими лицами. От продажи квартиры рыночной стоимостью в 120 тысяч манатов после «аукциона» законный ее владелец получил лишь 35 тысяч манатов. Остальную часть суммы банк присвоил «в уплату долга», который давно был погашен. А покупателем, по всей видимости, был человек Э.Исмайлова.
«Все было нацелено на грабительский захват моего имущества. Более того, и эти 35 тысяч манатов нам выплатили не полностью - 9 тысяч манатов прикарманили судебные приставы, и мне досталось лишь 26 тысяч манатов», - уточняет Н.Аскеров.
По словам заявителя, из-за козней банкира Эльдара Исмайлова, несправедливости и беззакония, с которыми пришлось столкнуться Аскерову, здоровье его матери резко ухудшилось.
В связи с фактическим захватом его имущества Н. Аскеров обратился с жалобами в правоохранительные органы и другие государственные структуры. На своем сайте он разместил открытое обращение президенту Ильхаму Алиеву и надеется, что его просьбы разобраться и помочь будут-таки рассмотрены в соответствии с законом и захваченное имущество возвратят. Н.Аскеров также полагает, что в отношении лиц, совершивших противоправные действия, в частности обманувшего своего подзащитного адвоката, вынесшего несправедливое решение судьи, а также главы ликвидированного Qafqaz İnkişaf Bankı Эльдара Исмайлова должны быть приняты предусмотренные законом меры.
«Моя семья и я верим, что господин президент Ильхам Алиев, не раз призывавший граждан в случае нарушения законности обращаться к нему, не оставит без внимания и нашу проблему. Глава государства всегда подчеркивал важность общественного контроля. На днях президент решил вопрос проблемных кредитов сотен тысяч человек, подписав указ о компенсации из госсредств выросших из-за девальвации кредитных долгов. Банкам было дано указание впредь не давить на должников грузом долгов, а также списать их процентную задолженность. Очень надеюсь, что в свете этого распоряжения Ильхама Алиева и мой голос по поводу учиненного банком грабежа и несправедливости судебных решений будет услышан», - заключает Н.Аскеров свое обращение в haqqin.az.