Фархад Мамедов 16:41

Qafqaz İnkişaf Bankı, лицензия которого была аннулирована Центробанком Азербайджана в январе 2016 года, отобрал у жителя Баку квартиру стоимостью в 120 тысяч манатов. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратился потерпевший Натик Аскеров, который взял в этом банке кредит на 12 тысяч манатов.

Натик Аскеров вернулся в родной Баку после учебы в США. В 2011 году он принял решение заняться творчеством и подготовил соответствующий стартап. Хотя у молодого человека достаточно обеспеченные родственники, он задумал реализовать проект самостоятельно и взял в Qafqaz İnkişaf Bankı кредит в размере 12 тысяч манатов. За счет этих средств Аскеров создал освещающий историю и сегодняшний день мировой и отечественной культуры новостной портал Amor İnfo.

Под залог кредита Натик Аскеров предоставил банку свою двухкомнатную квартиру. Ему тогда и в голову не могло прийти, что из-за кредита в 12 тысяч манатов он может лишиться жилья, стоимость которого в десять раз выше. Однако это случилось, несмотря на то, что молодой человек полностью погасил свою задолженность перед банком, хоть и с небольшим опозданием. Получилось так, что, выплатив часть суммы по кредитному договору от 16 февраля 2011 года, Аскеров утратил платежеспособность и стал запаздывать с выплатами. Не желая учитывать обстоятельства кредитополучателя, банк обратился с иском на него в суд. Однако из квитанций, представленных Натиком Аскеровым в редакцию haqqin.az, следует, что в июле 2013 года он возобновил платежи. К августу 2014 года сумма выплаченных им денег составила 15 467 манатов. Иными словами, хоть и с опозданием, он погасил перед Qafqaz İnkişaf Bankı всю взятую сумму с процентами, переплатив порядка 3 500 манатов.

Но к тому времени банк раздул сумму долга сначала до 25 тысяч манатов, а затем и вовсе до фантастических 70 тысяч. Путем нехитрых махинаций банк решил присвоить заложенную Аскеровым квартиру в 8-м микрорайоне на улице Джафара Хандана, 42 А. Суд, как и в большинстве подобных случаев, встал на сторону банка и принял решение о продаже заложенной квартиры путем аукциона. Судьи не учли тот факт, что Натик Аскеров по сути выплатил всю сумму, взятую в качестве кредита. На этом злоключения Натика Аскерова не закончились. Выяснилось, что при заключении кредитного договора представители банка умышленно занизили стоимость квартиры заемщика. Вместо рыночной цены в 120 тысяч манатов было указано лишь 60 тысяч. Банковские служащие убедили Аскерова, что так будет проще получить кредит. Таким образом, на момент принятия судебного решения зафиксированная в банке стоимость заложенной квартиры была практически идентична сумме, к выплате которой суд обязал должника. Для защиты в суде себя и своего имущества Н.Аскеров заключил договор с адвокатом. Но глава банка Эльдар Исмайлов сумел склонить адвоката Габиля Джавадова на свою сторону. В результате защитник намеренно не явился в суд, направив туда на основании доверенности своего представителя. Разумеется, решение суда оказалось не в пользу Н. Аскерова. Н.Аскеров утверждает, что когда он со своей матерью встретился с Э.Исмайловым и попросил у него отсрочить выплату долга, банкир затребовал у них взятку. «Откуда-то он узнал, что у меня есть состоятельный родственник, и предложил взять деньги на взятку у него. При этом Исмайлов открыто сказал, что за принятие решения о конфискации квартиры дал судье взятку в размере 8 000 манатов. Все это он говорил без обиняков, ничуть не таясь и ничего не опасаясь», - рассказывает пострадавший от противоправных действий банка. Поскольку глава Qafqaz İnkişaf Bankı желаемой суммы не получил, квартиру продали с аукциона. Как уверяет Н. Аскеров, аукцион оказался постановочным, по заранее расписанному сценарию и с утвержденными действующими лицами. От продажи квартиры рыночной стоимостью в 120 тысяч манатов после «аукциона» законный ее владелец получил лишь 35 тысяч манатов. Остальную часть суммы банк присвоил «в уплату долга», который давно был погашен. А покупателем, по всей видимости, был человек Э.Исмайлова.