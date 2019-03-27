Парламентарии Северной Македонии передали на подпись президенту Георге Иванову пакет законопроектов, однако глава государства отказался подписывать их в знак протеста против переименования страны, сообщает New York Times.

Согласно информации, парламент принял законопроекты под новым названием страны, которые президент до сих пор не одобрил, утверждая, что они нарушают Конституцию и национальные интересы.

Президент по закону обязан подписывать законопроекты, утвержденные во второй раз.

В сентябре 2018 года в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. На переименовании страны настаивала Греция, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере страны. Спор велся на протяжении последних 25 лет. Преспанское соглашение об изменении названия страны было заключено 17 июня 2018 года.