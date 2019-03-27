Саакашвили: «Россия вмешалась в выборы в Грузии»

В программе Fox & Friends американской телекомпании Fox News бывший президент Грузии Михаил Саакашвили говорил о параллелях между вмешательством России в президентские выборы США 2016 года, и парламентскими выборами 2012 года Грузии.

По его словам, в парламентских выборах Грузии в 2012 году "русские делали точно то же самое, что установило расследование Мюллера в случае США. Они вели кампанию массовой дезинформации, кампанию социальной медиа, массово осуществляли хакерские атаки на наши компьютеры, телефонные системы - на все, свидетелями чего мы сейчас являемся в Америке".

Ведущий программы поинтересовался, какая была реакция у тогдашнего президента США Барака Обамы и госсекретаря Хиллари Клинтон на информацию из Тбилиси в связи с российским вмешательством в выборы Грузии. Саакашвили ответил, что в Вашингтоне не поверили в информацию.

"Они сказали нам, что у нас паранойя. Наоборот, было давление на нас, чтобы дать больше пространства российскому олигарху (Бидзине Иванишвили). Позже выяснилось, что было причиной" - заявил Саакашвили.

По его версии, бывший посол Америки в Германии Джон Корнблум, которого "российский олигарх нанял на российские деньги", написал письмо Хиллари Клинтон и настроил ее против Саакашвили.