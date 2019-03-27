Трамп снова выступил против дорогой нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить роста ее стоимости, передает РИА Новости.

"Очень важно, чтобы ОПЕК увеличила поток нефти. Мировые рынки хрупки, цена на нефть становится слишком высокой", - написал он в твиттер.

В феврале этого года Трамп выражал недовольство ростом цен на нефть и призвал ОПЕК ограничить меры, направленные на их повышение.

В 2019 году цена нефти Brent возросла с 53,8 доллара за баррель в январе до 67,01 доллара по состоянию на 28 марта.