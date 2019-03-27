«Азеркосмос» на «Весенних встречах» в Париже

Затем представляющая Бюро по туризму Азербайджана Севда Алиева рассказала о культуре, истории и развитии туризма в стране.

Выступая с речью на «Весенних встречах» МАФ, членом которой является «Азеркосмос», председатель организации Рашад Набиев отметил роль Азербайджана в космической отрасли.

Ежегодные «Весенние встречи» МАФ считаются одним из важнейших событий федерации. В этом году в рамках мероприятия был проведен ряд встреч с участием президента МАФ, который также является президентом Национального центра космических исследований (CNES), Ив-Жана Ле Галя, представителей Бюро вице-президентов и других комитетов.

Были проведены также более широкие дискуссии среди членов федерации о работах, которые будут проводиться в области космонавтики в течение года, роли «новой космической индустрии» на мировой космической арене и тенденциях в этой области.