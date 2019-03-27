Китай капитулировал перед США

В частности, Пекин согласен на уступки в технологической сфере по целому ряду вопросов, включая отказ от принуждения работающих в КНР американских компаний к передаче технологий.

Китай пошел на беспрецедентные уступки в торговом споре с США, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в американском правительстве.

По словам одного из источников, новые предложения Пекина предполагают более масштабные изменения, чем любые условия, которые были изложены ранее китайской стороной.

"Если посмотреть на тексты месячной давности и сравнить их с сегодняшним, то мы сделали шаг вперед во всех сферах. Однако мы еще не достигли всего, чего хотим", - заявил один из собеседников агентства.

Работа над письменным соглашением США и Китая о торговле ведется по шести направлениям: принудительная передача технологий и кибербезопасность, права интеллектуальной собственности, услуги, валюта, сельское хозяйство, а также нетарифные барьеры торговли.

В четверг американская делегация во главе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным прибыла в Пекин. Главой китайских переговорщиков снова стал вице-премьер КНР Лю Хэ. Мнучин и Лайтхайзер заявили, что рассчитывают на продуктивные переговоры по торговым отношениям с представителями КНР.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля прошлого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись повышением пошлин в августе и сентябре. Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Заключение торговой сделки ожидается при личной встрече лидеров стран, которая должна была состояться в марте, но отложена на апрель.