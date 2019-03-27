Закир Гаралов о пожаре в торговом центре в Баку

Созданная следственно-оперативная группа проведет экспертизы в связи с пожаром в торговом центре "Диглас", сказал генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов на совещании, проведенном под председательством президента Ильхама Алиева.

По словам Гаралова, с момента начала пожара в результате совместных усилий соответствующих структур ситуация была взята под контроль, люди были эвакуированы с этой территории.

Генпрокурор также отметил, что в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 225 Уголовного кодекса, назначены пожарно-техническая, строительно-техническая, физико-химическая и товароведческая экспертизы.

Гаралов подчеркнул, что следственно-оперативная группа в кратчайший срок проведет все экспертизы. Осуществляются и допросы предпринимателей для получения предварительных показаний.