Абульфаз Гараев встретился с гендиректором ЮНЕСКО

Прошла встреча министра культуры Абульфаза Гараева с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Как известно, министр Абульфаз Гараев для участия в заседаниях ЮНЕСКО находится с визитом во Франции. В рамках визита министр встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле.

На встрече стороны обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО, 5-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, который состоится 2-3 мая в Баку с основным партнерством ЮНЕСКО, подготовку к 43-й сессии Комитета всемирного наследия в период с 30 июня по 10 июля, а также состоялся обмен мнениями о других совместных проектах и программах.

А.Гараев передал госпоже Азуле приветствия руководства республики и заверил ее в неизменной приверженности Азербайджана делу развития отношений с ЮНЕСКО, распространения в мире идей организации, а также продолжения участия в осуществлении совместных проектов на долгосрочной основе. Генеральный директор ЮНЕСКО сообщив, что важные международные мероприятия в нашей стране проходят в непосредственной связи с ЮНЕСКО и что Организация и далее будет играть активную роль в этом процессе, выразила удовлетворение уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

Министр проинформировал госпожу Азуле об образцах культуры и наследия, включенных в Репрезентативные списки Всемирного наследия и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также отметил, что в качестве председателя Комитета всемирного наследия будет держать в поле зрения актуальность вопроса охраны культурного наследия на территориях конфликтов и в условиях стихийных бедствий.

Госпожа Азуле подчеркнула важность этих вопросов и рассказала о конференции министров культуры, которая состоится в ноябре текущего года в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Одри Азуле также проинформировала о министерской панели, которая состоится в Женеве 25-26 апреля в рамках Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, и пригласила министра А.Гараева на эти мероприятия.